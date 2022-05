Nilshagen wint 5* Grand Prix, 3* GPS voor Max-Theurer

Therese Nilshagen heeft in Müchen de CDI5* Grand Prix gewonnen met haar Olympische troef Dante Weltino OLD (v. Danone I). Met 75,261% verwees ze Benjamin Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill) naar de tweede plaats. De 3* Grand Prix Spécial kwam op naam van Victoria Max-Theurer, die met de Totilas-zoon Birkhof's Topas FBW een veelbelovende score van 74,213% neerzette.

De score van Nilshagen en Dante Weltino was vrijwel gelijk aan die van een maand geleden in Hagen. Toen kwam er 75,652% op het scorebord te staan. De Zweedse amazone, die dit jaar mikt op een teamplaats voor het Wereldkampioenschap in Herning, scoorde vooral hoge punten in de galoptour. Voor de uitgestrekte galop werden er meerdere negens genoteerd.

Werndl voor Schneider

Nu zijn zus met zwangerschapsverlof is lijkt het erop dat Benjamin Werndl zo maar eens aanspraak kan maken op een plekje in het Duitse team. Eerder deze maand liep Daily Mirror in Mariakalnok zijn eerste proeven na een jaar afwezig te zijn geweest en in Müchen ging er met 74,261% een duidelijke schep bovenop. Met die score bleef de ruiter voor op Dorothee Schneider en Faustus (v. Falsterbo), die tot een score van 73,326% kwam.

Victoria Max-Theurer met Birkhof’s Topas. Foto: Equitaris

Spécial voor Max-Theurer

In de 3* Grand Prix was de winst voor Isabell Werth en Emilio (v. Ehrenpreis NRW), maar in de Spécial ging Victoria Max-Theurer de Duitse voorbij. Met Birkhof’s Topas FBW, die in Müchen pas zijn eerste internationale Grand Prix met de amazone loopt, liet ze 74,213% optekenen. Werth werd nu tweede met precies 74%.

