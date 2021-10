Nina Woerts naar tweede plaats bij Junioren in Le Mans

Nina Woerts was vanmorgen goed op dreef in de teamproef voor Junioren in Le Mans. De amazone werd tweede met de negenjarige KWPN'er Haristo (v. Charmeur). De combinatie reed naar een score van 69,293%. Het jurylid bij H zag Woerts als winnares en gaf haar 69,091%. De andere twee juryleden zetten haar op de tweede plaats met 69,848% en 68,939%. Woerts rijdt nog niet lang internationaal met Haristo bij de Junioren mee. Het paar maakte hun internationale debuut eind juli in Sint-Truiden.