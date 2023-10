Nina Woerts wint ook individuele proef young riders in Le Mans

Nina Woerts en de Everdale-zoon Izardale hebben na de landenproef ook de individuele proef voor young riders in Le Mans gewonnen. Woerts stuurde Izardale naar een score van 68,235%. Tessa van Hemert en Sir Brightling (v. Bright Speed) eindigden met 66,618% op de derde plaats.

In de Grand Prix U25 was er met 68,177% een derde plaats voor Julia Bouthoorn en Choice Finch (v. Voice) en Fleur Verbeek eindigde met DJ (v. Johnson) met 65,470% op de tweede plaats in de Intermédiaire II.

In de individuele proef voor junioren reed Kebie Raaijmakers Kevita (v. Negro) met 70,539% naar de tweede plaats, net voor Lemoni Dicker, die met Helena (v. Don Tango B) een score van 65,343% liet optekenen.

Gijssen en Hiemstra opnieuw in to p drie

Sissi Gijsen, de winnares van de landenproef voor pony’s, moest in de individuele proef genoegen nemen met de tweede prijs. De amazone stuurde New Star naar 71,487%. Voor Megan Hiemstra en Brouwershaven’s Peligrini was er met 71,081% een derde prijs.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl