Geblesseerde Nip Tuck niet aan start Kür

Carl Hester heeft aan Horse and Hound bevestigd dat zijn paard Nip Tuck (v. Don Ruto) vanavond niet aan de start verschijnt in de Grand Prix Freestyle op de Royal Windsor Horse Show.

Nip Tuck was lange tijd niet actief op wedstrijden en maakte in maart In Keysoe zijn wedstrijdrentree. Gisteren in Windsor behaalde Hester met de zsoon van Don Ruto de tweede plaats achter Charlotte Dujardin met een score van 74,304%.

Blessure

Volgens Hester heeft Nip Tuck vannacht een blessure opgelopen. Hester: ”Ik ben teleurgesteld dat ik vanavond niet kan deelnemen. Ik baal ervan dat mijn fans hem niet kunnen zien. Dit soort dingen gebeuren, maar hopelijk is het niet ernstig.”

