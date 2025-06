NK Dressuur: Dominique van Dalsen prolongeert Nederlandse titel bij de junioren

Dominique van Dalsen is voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen bij de junioren geworden. Met Just Johnson (v. Johnson) won ze in Exloo alle drie de proeven met vandaag in de afsluitende Kür op muziek een score van 75,508%. Britt Kikkert-van der Linde en de KWPN-hengst Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) wonnen het zilver en het brons ging naar Jessica Nesselaar met Kiekeboe Odette B (v. Feel Good).

