Nog een Grand Prix-winnaar van Totilas: Te Quiero SF

De oudste Totilassen zijn nu tien en ze vliegen je al om de oren in de Grand Prix. In Nederland hebben we Toto jr., Total US, Governor en Go Legend. Oostenrijk heeft de Holsteins gefokte Te Quiero SF (Totilas x Loutano). En hij scoort ook flink met Christian Schumach: in Ornago was er begin mei al 72,348% in de Grand Prix en 74,085% in de Spécial en afgelopen weekend op CDI Achleiten liep de ruin naar 72,609 in de Grand Prix en 72,021% in de Spécial. Met die percentages won hij beide proeven.