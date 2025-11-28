Nog een Nederlandse zege in Kronenberg: Anniek van Dulst wint bij young riders

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nog een Nederlandse zege in Kronenberg: Anniek van Dulst wint bij young riders featured image
Anniek van Dulst met My First Choice d'Utopia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Anniek van Dulst begon het indoorseizoen met My First Choice d’Utopia (First Choice x Sir Sinclair) opvallend sterk. Tijdens Indoor Friesland behaalde het duo al twee overwinningen en ook in de landenproef voor de young riders op CDI Kronenberg pakten ze de overwinning met een score van 69,510%. Daarmee bleven ze net boven Liezel Everars, die lange tijd aan kop stond met 69,265%. Net buiten het podium eindigde Esmee Boers, zij reed Montreux (v. Ferdeaux) naar 68,921%.

