Nog een Nederlandse zege in Kronenberg: Anniek van Dulst wint bij young riders

Anniek van Dulst begon het indoorseizoen met My First Choice d’Utopia (First Choice x Sir Sinclair) opvallend sterk. Tijdens Indoor Friesland behaalde het duo al twee overwinningen en ook in de landenproef voor de young riders op CDI Kronenberg pakten ze de overwinning met een score van 69,510%. Daarmee bleven ze net boven Liezel Everars, die lange tijd aan kop stond met 69,265%. Net buiten het podium eindigde Esmee Boers, zij reed Montreux (v. Ferdeaux) naar 68,921%.
haar zilveren in voorjaar Kampioenschap young Europees ze persoonlijk medaille Kronberg tot Dulst maakte sterke naar eerdere riders de een overstap ze de neer. én proef Op drie het resultaten record individuele en Van de het voor Nederlandse EK-team. de nieuw alle zetten in Dit proeven een in behaalden selectie leidden
Boers Esmee
de Ferdeaux-zoon young bij werden ook Met die internationale haar de duo Vorig de tweemaal score landenproef het individuele CDI en debuut ze behaalde 69,117% de score maakte proef. het 68,137%. hun duo derde tweede: Boers in riders. verbeterde Toen het in in Hagen 68,921% de 68,873% jaar werd Kronenberg ze van afgelopen september. in met met Toen op
plaats. een goed score Dijkhuizen behaalde Governor) Dance voor (v. de 67,108%, Met Madelon W zesde van Lets
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.