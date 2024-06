Nog een paddock-ongeluk: MSJ Freestyle niet naar Rotterdam

De Nederlandse dressuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen met een super-deelnemersveld in de Nations Cup van CHIO Rotterdam (TeamNL, Zweden, België en Frankrijk op volle sterkte, Denemarken nagenoeg op volle sterkte en Groot-Brittannië met Fry en Moody). Bij de Denen is er nu een wijziging: Cathrine Laudrup-Dufour en Mount St. John Freestyle hebben zich afgemeld. De reden: 'een paddock-ongeluk'.

Eerder deze week meldde Isabell Werth Wendy de Fontaine (v. Sezuan) af voor het Duitse Kampioenschap met als reden ‘een paddock-ongeluk’. Hetzelfde onheil is nu Freestyle deel geworden. Aan Horse2Rider.com meldt Laudrup-Dufour: “Free heeft een klein ongelukje gehad in de paddock, waardoor ze de komende week alleen nog maar een beetje mag joggen en daardoor niet in topvorm zal zijn voor Rotterdam.”

Eén proefje genoeg voor Zepter

Aan Eurodressage geeft Laudrup-Dufour nog aanvullende info: ze meldt dat ze niet weet of ze Freestyle überhaupt nog ergens laat zien voor Parijs. De timing van het ongeluk is overigens opmerkelijk te noemen: net nu duidelijk is geworden dat voor Zepter één proefje in Hagen (lees hier meer) genoeg is voor eventuele Parijs-selectie.

Alsnog een mooi deelnemersveld

Voor dressuurliefhebbers zal de afwezigheid van Laudrup-Dufour een tegenvaller zijn, maar alsnog heeft Rotterdam een heel mooi deelnemersveld dit jaar. Indrukwekkender dan voorgaande jaren.

De complete Nederlandse top is er (deels in de nationale Grand Prix-rubrieken), de Belgische en Franse top, het meest waarschijnlijke Zweedse Parijsteam(Patrik Kittel/Touchdown, Therese Nilshagen/Dante Weltino, Maria von Essen/Invoice en Juliette Ramel/Buriel KH), voor Denemarken Daniel Bachmann Andersen met Vayron, Carina Cassøe Krüth met Danciera en Nanna Skodborg Merrald met Don Olymbrio (plus Lone Bang Zindorff). Kortom een mooi concours met goede mogelijkheden om te zien waar Nederland nu staat.

