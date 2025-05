Nog een PR én de winst voor Jaron Verheij in Ocala

De in Florida gevestigde Jaron Verheij deed gisteren al goede zaken gedaan op CDI Ocala door Sixtus MK (Silberschmied x Quaterback) in de Prix St. Georges naar een persoonlijk record van 66,353% te sturen. Vandaag was er in het Intermediaire I wederom een nieuw PR met tevens de winst als resultaat.