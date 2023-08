Noorwegen met Total Hope naar EK Riesenbeck

Noorwegen gaat met hetzelfde team dat het land op het Wereldkampioenschap in Herning vertegenwoordigde ook naar de Europese kampioenschappen in Riesenbeck. Kopvrouw is de in Duitsland gevestigde Isabel Freese met Total Hope OLD (Totilas uit Weihegold OLD).

Vorig jaar had de nu elfjarige Total Hope pas drie internationale Grand Prix-wedstrijden in de benen toen hij naar het WK in Herning ging. In Herning speelde zijn onervarenheid wat op en bleef hij met 70,621% onder zijn PR van 75,956%. Dit seizoen heeft de hengst vijf internationale wedstrijden gelopen. Over zijn PR van bijna 76% ging hij niet, maar hij won wel de Grand Prix en de Kür (78,775%) in Redefin en de Grand Prix en de Spécial in Ermelo.

Het Noorse team wordt compleet gemaakt door:

Trude Hestengen met Christianslund Fürstino (Fürstenball x Cape Town S)

Mathilde Merethe Klaesson met Sandbæks Rio El (Skovens Rafael x De Noir)

Bron: Horses.nl/Eurodressage