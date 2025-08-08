Nordic topper van eerste drie Nederlandse inzendingen

In de kwalificatieproef voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden zijn de eerste 15 (van 41) paarden in de baan geweest, daaronder drie Nederlandse inzendingen. De KWPN-hengst Nordic (v. Totilas) van Jank Anker en Joop van Uytert zette met Daniëlle Heijkoop de hoogste score neer van 74,141% 79,8% kwaliteit/68,482% technisch). Aan kop gaat de zeer charmante Trakehner hengst TSF Gaspard ND (v. His Moment) met de Deense amazoine Cecilie Hedegard.

De Nederlandse selectie bij de zevenjarigen werd behoorlijk opgeschud: door de FEI-regels viel Hexagon’s Nachtwacht buiten de boot en werd vervangen door Most Wanted Nero von Bellin (v. Morricone), die onder de Duitse amazone Leonie Richter naar 73,567% liep. Newton M (v. Just Wimphof), die onder Aniek de Laat al tot de originele selectie behoorde, kwam op 72,193%.

Straks komen nog Naomyi de la Fazenda, Ilegro en Nashville SW (reserve, invaller voor Everest) in de baan.

Bron: Horses.nl