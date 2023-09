Nowag en Florine OLD winnen GPS Hagen met dik 75%

Na de Grand Prix hebben Bianca Nowag en de Foundation-dochter Florine OLD ook de Grand Prix Spécial op CDI Hagen gewonnen. De proef van de Duitse amazone en de elfjarige Oldenburger-merrie was met 75,660% goed voor een nieuw persoonlijk record. Christoph Koschel stuurde de Johnson TN-zoon Eddieni met 72,341% naar de tweede prijs.

De 29-jarige Nowag reed bij de jeugd al meerdere EK’s en heeft momenteel twee paarden op internationaal Grand Prix-niveau: Florine en Queolito (Quaterhall x Fürst Romancier). Florine liep vorig jaar haar eerste internationale wedstrijd op het hoogste niveau, maar Nowag heeft haar vanaf dit seizoen consequenter de ring in gereden. In Compiègne droegen ze met 71,543% in de Grand Prix en 73,234% in de Spécial bij aan de derde plaats van het Duitse team en op CHIO Aken werden ze in de viersterren-tour achtste in beide proeven.

8,5-en en negens

Afgelopen weekend ging er in Hagen een flinke schep bovenop. In de Grand Prix werd het PR met 74,804% flink aangescherpt, tevens goed voor de eerste internationale overwinning van het paar. In de Spécial maakten ze opnieuw indruk. Voor de drafappuyementen werden 8,5-en en negens genoteerd en ook in de galoptour konden de juryleden vele achten en 8,5-en kwijt. Slechts vijf keer werd een cijfer onder de zeven (allemaal 6,5-en) gegeven.

Koschel en Eddieni

De KWPN-ruin Eddieni liep in Hagen met 72,341% in de Spécial zijn beste proef van het seizoen. Eigenaar Masahiro Kosaka reed vorig jaar een handjevol internationale Grand Prix-proeven met de ruin, waarbij de scores ook wel eens onder de 60% doken. Sinds dit seizoen wordt hij door Kosaka’s trainer Christoph Koschel uitgebracht. Op CDI Neustadt-Dosse in augustus resulteerde dat al in twee 70%-plus scores en in Hagen was dat opnieuw het geval. In de Grand Prix werden ze nog achtste met 70%, maar in de Spécial ging er met 72,341% een flinke schep bovenop. Die score had hoger kunnen uitvallen als er geen fout in de serie om de twee (vier vieren en een vijf) was geslopen.

Müller net voor Kanerva

Lisa Müller stuurde Gut Wettlkam’s D’Avie FRH (Don Juan de Hus x Londonderry) met 71,659% naar de derde plaats, Emma Kanerva en Mist of Titanium OLD (Millennium x Diamonit I) volgden met 71,617% op vier.

