Nürnberger Burg-Pokal 2019 voor Total Hope

Nadat Total Hope (Totilas x Don Schufro) in Frankfurt al de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal won afgelopen donderdag met een score van ruim 77,5%, heeft de zevenjarige hengst zaterdag ook de finaleproef van de prestigieuze competitie gewonnen. De zoon van Totilas en Weihegold liep onder Isabel Freese naar een totaal van 79,220% en was daarmee de enige die over de 79% ging.

Total Hope kreeg negens voor de drafappuyementen en de versterkingen in draf, waarbij een van de juryleden zelfs een tien gaf. Daarnaast kon de jury ook negens kwijt voor de midden- en de uitgestrekte galop, de wisselseries en de verzamelde galop met daaropvolgend de wissel.

Favorieten

De tweede plaats was, net als in de inloopproef, voor Bonita Springs (Boston x Fidertanz) gereden door Kira Wulferding. Op de voorselecties kreeg Bonita Springs met 78,024% de hoogste score van alle twaalf de finalisten en was daarmee vooraf al één van de favorieten voor de felbegeerde titel, in de finale kwam de totaalscore uit op 78,512%.

Top vijf

De derde plaats was net als in de inloopproef voor Cadeau Noir (Christ x De Niro), die onder Lena Waldmann naar gemiddeld 75,537% liep. De stalamazone van Gestüt Bonhomme had met Morricone (Millennium x Rubin Royal) nog een ijzer in het vuur. Met hem behaalde Waldmann een score van 75,073% en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Hubertus Schmidt nestelde zich met Denoix PCH (Destano x Pik Noir) met een totaal van 75,220% tussen de beide paarden van Waldmann in en werd vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl