Nürnberger Burg-Pokal-ticket voor WK-zilveren Villeneuve

In Balve staat het niet alleen in het teken van het Duits kampioenschap. Er werd ook een kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal verreden. De zevenjarige Villeneuve (Vitalis x Dancier) van Sissy Max-Theurer sleepte de overwinning binnen met een score van 73,805%. Vorig jaar won de hengst zilver op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden.

In Ermelo zat Laura Strobel nog in het zadel van Villeneuve, maar begin dit jaar begon de voormalig stalamazone van Dorothee Schneider voor zichzelf. Villeneuve bleef bij Schneider op stal en zij stelde de hengst in Balve voor. In 2014 werd de reservekampioen van Westfalen aangeschaft door Max-Theurer en kwam in de Hengstleustungsprüfung met drie tienen uit op gemiddeld een 9,14. Die verwachtingen heeft hij tot dusver meer dan waar gemaakt.

Bordeaux uit Ukkie-lijn

Op de tweede plaats eindigde met 71,976% de achtjarige in Oldenburg goedgekeurde Quattromani OLD (Quaterback x Latimer), die werd voorgesteld door Marion Wiebusch. De reservekampioen van de hengstenkeuring werd in 2013 voor 220.000 euro aangeschaft door Gestüt Massener Heide. Op de derde plaats eindigde de KWPN-gefokte Bonheur de la Vie (Bordeaux x Tuschinski) van fokker G. Gijsbers met eigenaresse Sandra Nuxoll in het zadel. Deze Bordeaux komt uit Ukkie-lijn van Gijsbers, waaruit onder andere de goedgekeurde hengsten Hermès en Johnny Cash komen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl