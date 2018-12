Nürnberger Burg-Pokal voor Dorothee Schneider met First Romance

In de inloopproef moest Dorothee Schneider nog genoegen nemen met de tweede plaats met First Romance, maar in de finale liet de Duitse de zege niet aan zich voorbij gaan. Met een score van 76,537% eindigde Schneider met ruim een procent verschil met de nummer twee op de eerste plaats.

Isabell Werth eindigde met Descolari op de tweede plaats. Werth won de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal in Donaueschingen met Descolari (v. Desperados) met 74.488%. Dat was de eerste keer dat ze de hengst in de wedstrijdring reed. In de inloopproef eindigde het paar op de vierde plek, maar in de finale nam Werth, die als zevende van start ging de leiding met 75,268%. Descolari kreeg negens op het protocol voor de versterkingen in stap en galop en een hele rits achten voor de draftour. Werth hield de leiding tot Schneider als voorlaatste starter in de baan kwam met de zoon van Fürst Romancier.

Twee ijzers in het vuur

Schneider had zich met twee paarden voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal geplaatst. Met First Romance (v. Fuerst Romancier) kwalificeerde ze zich in Mannheim en met haar nieuwe aanwinst Lionella vom Rosencarree (v. Londontime) won de Duitse de laatste kwalificatie in Nürnberg. First Romance kreeg negens voor de verschillende drafonderdelen en ook voor de uitgestrekte stap. In de inloopproef werd het paar tweede. Met de Londontime-dochter kwam Schneider met 71,805% uit op de tiende plaats in de finale.

Ook Kira Wulferding plaatste zich met twee paarden, Brianna (v. Bulgari) en Bohemian Rhapsodie (v. Belissimo M). Met Brianna won Wulferding de inloopproef afgelopen donderdag, maar in de finale eindigde het duo met 73,634% net buiten de top 5. Bohemian Rhapsodie eindigde met 73,780%op de vierde plek.

Klimke en Bluetooth

Ingrid Klimke en miljoenenpaard Bluetooth (v. Bordeaux) pakten de derde podiumplek in deze finale. In augustus won Klimke zowel de inloopproef als de kwalificatie voor de finale op Verden International met de Bordeaux-zoon. De achtjarige Oldenburger werd in 2013 door Sergej en Elena Knyaginicheva op de PSI-veiling voor een miljoen gekocht en staat sinds afgelopen mei bij Klimke op stal.

Uitslag

Bron: Horses.nl