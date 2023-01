OEPS tekent protest aan tegen WB-start Skodborg Merrald en Zepter

De Oostenrijkse Hippische Federatie (OEPS) heeft protest aangetekend tegen de deelname van Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors Zepter (v. Zack) aan de Wereldbekerwedstrijd in Basel. In het FEI-reglement, dat op 1 januari is ingegaan, staat dat nieuwe combinaties zich moeten kwalificeren om aan Wereldbekerwedstrijden deel te nemen, maar de Deense amazone reed in Basel haar eerste wedstrijd met Zepter.

Vanaf 1 januari moeten dressuurruiters zich met hun nieuwe paarden kwalificeren om aan een Wereldbekerwestrijd deel te mogen nemen. Daarvoor moeten zij minimaal 65% in een drie-, vier- of vijfsterren Grand Prix scoren. Volgens de OEPS had Merrald Zepter dus niet mogen starten in Basel, maar volgens de organisatie geldt deze regel niet voor het lopende Wereldbekerseizoen 2022/23.

Tevergeefs

De OEPS had ter plekke al willen protesteren tegen de start van Merrald. Florian Bacher, die zelf ook aan de start kwam in Basel, wilde het protest bij de organisatie aantekenen, maar hij kreeg toen direct te horen dat die moeite tevergeefs was, omdat de zaak toch niet afgehandeld zou worden.

Rechtszekerheid

“Het gaat ons hier niet om onze ruiter Florian Bacher, maar om rechtszekerheid. Hoe kan het dat er een regel in het leven geroepen wordt en deze bij de eerstvolgende gelegenheid al overtreden wordt?” Omdat er geen verhelderende reactie kwam van de organisatie, heeft de OEPS nu de officiële route genomen en afgelopen vrijdag protest ingediend bij het FEI-tribunaal.

Bron: St. Georg