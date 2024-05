Oldenburger reservekampioen Fifty-Fifty naar Groot-Brittannië

De Oldenburger reservekampioen Fifty-Fifty (Fürst Toto x Royal Classic) is verhuisd naar Groot-Brittannië. De Hannoveraans-gefokte hengst, die vorig jaar nog de Weltmeyer Preis uitgereikt kreeg, vervolgt zijn carrière onder het zadel van Annabella Pidgley.

Fifty-Fifty was in 2021 één de meest opvallende hengsten op de Oldenburger Hengstenkeuring in Vechta en werd daar tot reservekampioen benoemd. Een paar maanden later liep de hengst van Andreas Helgstrand een goede minitest in Vechta (8,84 gemiddeld) en in het najaar van 2022 ook een goede test in Denemarken (848 punten). Fifty-Fifty is gefokt uit de halfzus van het internationale Grand Prix-paard Sephora S (Patrick van der Meer).

Drie musketiers

Annabella Pidgley maakte in de loop van de avond op social media bekend dat Fifty-Fifty zijn carrière onder haar zadel vervolgt. Fifty-Fifty sluit wat betreft type en kleur perfect aan bij haar Grand Prix-paard Gio (voorheen Charlotte Dujardin) en Sultan des Paluds FRH (voorheen Kirsten Brouwer).

Bron: Horses.nl