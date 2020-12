Oliver Oelrich nieuwe Zwitserse dressuurbondscoach

Oliver Oelrich neemt vanaf 1 januari 2021 de functie van bondscoach dressuur van het Zwitserse team op zich. Hij wordt zowel coach van de senioren als de U25-ruiters. Daarnaast gaat hij in samenwerking met Heidi Bemelmans jonge ruiters en amazones begeleiden.

Het managementteam dressuur van de Zwitserse federatie is blij met Oelrich, die als trainer en als ruiter succesvol is.

DOKR

Oelrich was eerder werkzaam voor het Duits Olympisch Comité (DOKR) waar hij onder andere de Duitse dressuurjeugd trainde. Hij kondigde in januari aan dat hij per direct ontslag nam, omdat zijn contract na 31 december 2020 niet zou worden verlengd. Ondanks twee gesprekken lukte het niet om een overeenstemming te bereiken. Het vroegtijdige vertrek van Oelrich leidde in Duitse dressuurkringen tot opschudding.

