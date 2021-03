Olivia LaGoy-Weltz verovert ticket FEI Wereldbekerfinale met PR van ruim 83% in GP Kür

Olivia LaGoy-Weltz stuurde Rassing's Lonoir (De Noir x Loran) op het Global Dressage Festival naar een dik persoonlijk record in de Grand Prix Kür op muziek. Met 83,570% verbeterde de Amerikaanse amazone haar persoonlijk record met ruim twee procent. Met haar overwinning verdiende La Goy-Weltz een ticket voor de FEI Wereldbekerfinale.

Voor La Goy-Weltz is deelname aan de FEI Wereldbekerfinale een persoonlijk hoogtepunt. “Ik voelde me best wel even opgelucht toen ik de laatste AC-lijn op reed. Het ging om de laatste wereldbeker-kwalificatie en ik hoopte vooral dat ik het einde van de proef zou halen.”

Jill Irving stuurde de door wijlen Huub van Helvoirt gefokte Arthur (Jazz x Contango) naar de tweede plaats. De Canadese amazone behaalde 76,095%.

