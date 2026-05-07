Olympiadepaard Wizard van Lyle op 27-jarige leeftijd overleden

Petra Trommelen
Adrienne Lyle, hier met Wizard Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het Amerikaanse Grand Prix-paard Wizard (v. Weltmeyer) van Lyle is op 27-jarige leeftijd overleden. De ruin verwierf internationale bekendheid onder amazone Adrienne Lyle en kwam uit op het hoogste niveau in de dressuursport.

