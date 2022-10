Olympisch dressuurpaard Pop Art overleden

Pop Art (Amsterdam x Cabochon, fokker E. Korenberg) is op 20 oktober op 25-jarige leeftijd overleden. Met Ashley Holzer in het zadel vertegenwoordigde de KWPN-ruin Canada op de Olympische Spelen in Hong Kong (2008) en de Wereldruiterspelen in Kentucky (2010). Ook namen Holzer en Pop Art in 2009 deel aan de FEI Wereldbekerfinale in Las Vegas, daar eindigden ze vijfde.

“Naast zijn vele prestaties op het internationale toneel, heeft dit bekende paard gedurende zijn leven veel levens geraakt en hij was een dierbaar lid van de familie Holzer. Hij was het kleine paard dat het zou doen en hij werd omringd door veel mensen die van hem hielden en voor hem zorgden”, aldus Equestrian Canada.

In 2012 liet Holzer de ruin met sportief pensioen gaan en daarna nam haar leerlinge Jill Irvings de teugels over. Met Irvings in het zadel liep Pop Art in 2013 en 2014 een aantal internationale Grand Prix’.

