Olympisch dressuurpaard Sanceo (17) met pensioen

Sabine Schut-Kery heeft het pensioen van haar internationale Grand Prix-paard Sanceo (San Remo x Ramiro's Son II) aangekondigd. De Amerikaanse amazone en de nu zeventienjarige Hannoveraan vormden dé verrassing van de Olympische Spelen in Tokio, waar ze individueel vijfde werden in de Grand Prix kür.

“Al vanaf zijn derde jaar heeft onze fantastische Sanceo ons alles gegeven. Hij heeft ons altijd geïnspireerd en altijd 100% gegeven voor alles wat op zijn pad terecht kwam. Juist hierom hebben we besloten om hem uit de wedstrijdsport terug te trekken”, vertelt Schut-Kery aan Dressage-News. “We hebben samen zoveel geleerd en hij is er altijd voor me geweest. Met dit in gedachten hebben we het moeilijke, maar ook mooie besluit genomen om hem op de top van zijn carrière afscheid van de sport te laten nemen. Met blijdschap, herinneringen en terwijl hij nog in goede gezondheid verkeerd.”

Hoogtepunt in Tokio

De internationale carrière van Schut-Kery en Sanceo begon in 2015 met meerdere overwinningen op Lichte Tour-niveau. In 2018 volgde de overstap naar het hoogste niveau en ook daarop was de combinatie erg succesvol. Met slechts drie internationale Grand Prix-wedstrijden in de benen hielpen ze in maart 2018 het Amerikaanse team aan de overwinning in de landenwedstrijd op CDIO3* Wellington. Veel bracht Schut-Kery de hengst niet aan start, maar de scores gingen wel steeds verder omhoog, waarmee ze zich in 2021 kwalificeerden voor de Spelen in Tokio. Daar beleefde het duo het hoogtepunt uit de carrière, ze vormden een ware verrassing en imponeerden met drie goede proeven (78,416% in de GP, 81,596% in de GPS en 84,300% in de kür). Tevens wonnen ze zilver met het team.

Laatste start

Tokio was tevens de laatste wedstrijd van de combinatie. Vorig jaar kon Sanceo wegens een klein gezondheidsprobleem niet deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Wereldkampioenschappen in Herning en ook daarna verscheen het duo niet meer in de ring.

