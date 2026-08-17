Olympisch Lusitano-paard Fogoso (16) overleden

De dressuursport heeft afscheid moeten nemen van de Lusitano-hengst Fogoso (v. Rico). De zestienjarige hengst, die met Rodrigo Torres geschiedenis schreef op de Olympische Spelen van Tokio, is overleden. Eigenaar Campline maakte het overlijden enkele dagen geleden bekend. “Hij was meer dan alleen een wedstrijdpaard, Fogoso werd een symbool van uitmuntendheid”, schrijft Campline op Instagram. De schimmelhengst kwam voor het laatst in februari 2025 internationaal in actie en leed al langere tijd aan een systemische aandoening.
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Instagram Bron: Dressprod/
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