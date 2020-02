Olympische kaders dressuur en springen iets uitgedund

Zowel het Olympisch kader van de dressuurruiters als dat van de springruiters is iets kleiner geworden ten opzichte van vorige maand en verder zijn er voornamelijk kleine wijzigingen doorgevoerd. Bij de young riders heeft het A-kader juist een extra lid gekregen.

Het Olympisch dressuurkader is deze maand iets kleiner geworden en telt nu vijf in plaats van zeven leden. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Zanardi (v. Rubels) en Diederik van Silfhout met Expression (v. Vivaldi) zijn van het A- naar het B-kader gegaan. Het B-kader is ondanks de twee nieuwe combinaties ook een stukje uitgedund en bestaat uit in totaal zes combinaties.

Jeugd

Bij de dressuurjeugd zijn er geen wijzigingen in de U25-, de junioren, Children en pony-kaders, maar wel bij de young riders. Marten Luiten en Fynona (v. Ampere), die momenteel de ene na de andere overwinning op hun naam schrijven, zijn deze maand toegevoegd aan het A-kader.

Paradressuur

Demi Vermeulen is deze maand van het A-kader naar het B-kader verhuisd en ook Glasten Krapels is ten opzichte van vorige maand nieuw toegevoegd in het B-kader.

Springen

Ook het Olympisch kader van de springruiters is deze maand een combinatie kleiner dan vorige maand, maar het B-kader is daarentegen een stuk groter. Harry Smolders verhuisde met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) naar het B-kader, waarin ook Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano I) en Maikel van der Vleuten met Beauville (v. Bustique) deze maand nieuw zijn opgenomen.

Bekijk de actuele lijst met KNHS-kaders hier

Bron: Horses.nl/KNHS