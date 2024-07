Olympische Spelen laatste optreden voor Jiménez en Euclides MOR

Juan Antonio Jiménez rijdt de Lusitano-hengst Euclides MOR (Riopele x Gingao) op de Olympische Spelen in Parijs voor de laatste keer de dressuurpiste binnen. Na de Spelen geeft de Spaanse ruiter de teugels van de vijftienjarige hengst over aan diens eigenaresse Lorena Morales.

Juan Antonio Jiménez vertelt aan Lilly Forado dat Spanje mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen de grootste eer is voor een atleet. “Euclides MOR is in topvorm en ik ga met hoge verwachtingen naar Parijs”, vertelt de ruiter. “Dat het onze laatste wedstrijd is, zal even slikken zijn, maar anderzijds ben ik erg blij voor zijn eigenaresse Lorena. Toen ik haar voorstelde om de teugels van Euclides MOR na de Spelen aan haar te geven, was ze erg enthousiast. Lorena is als een dochter voor me. Ze heeft me altijd gesteund en altijd aan mijn zijde gestaan. Het is mijn geschenk aan haar als dank voor al haar steun.”

Jiménez rijdt Euclides MOR sinds april 2018 op internationaal Grand Prix-niveau. Ze namen in 2019 deel aan de Europese Kampioenschappen in Rotterdam en twee jaar later aan het EK in Hagen.

Bron: Lilly Forado