On Air van Dinja van Liere verkocht naar Zweden

De Fontaine TN-zoon On Air is verkocht naar Zweden. Dinja van Liere geeft de teugels van de vijfjarige hengst uit handen aan Isabelle Tovek, zo meldt de amazone op Instagram. ''Ook al was het altijd al het plan om hem weer te verkopen, het ging allemaal toch sneller dan gedacht. En uiteindelijk valt het toch heel zwaar als hij dan echt vertrekt. Maar gelukkig gaat hij het heel erg goed krijgen en is de nieuwe eigenaar er net zo verliefd op als dat ik dat meteen vanaf het begin ben geweest.''

Van Liere had de hengst in mede-eigendom met Jan vd Heuvel en Lennart Bos. Vorig jaar won het duo de competitiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden in Wapenveld. Met een score van 83,00 waren ze toen overduidelijk de beste bij de vierjarigen. Op jumping Amsterdam werd de finale verreden, waar Dinja On Air naar een derde plaats stuurde. Daarnaast werden ze vorig jaar in de finale van de vierjarigenrubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo vierde met een score van 84,00%.

Bron: Horses.nl/ Instagram