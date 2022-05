‘Ongelukkige timing’: Carl Hester’s En Vogue geblesseerd

Carl Hester heeft zijn toppaard En Vogue (v. Jazz) dit weekend teruggetrokken uit de Hickstead Premier League (12-15 mei). Het duo zou deelnemen aan de Grand Prix en Grand Prix Special op de I.C.E Horseboxes All England Dressage Festival Premier League in Hickstead. Hester meldt dat de ruin een lichte blessure heeft.

“Hij liep eind vorige week een blessure op waardoor hij nu op rust staat”, vertelde Carl aan H&H. “Het is bijzonder ongelukkig in deze tijd van het jaar met het oog op het WK later deze zomer, maar ik wil hem niet overhaast aan het werk zetten. Het is gewoon een ongelukkige timing.” De blessure lijkt voor alsnog niet ernstig en na een periode van rust zou En Vogue weer helemaal ‘fit to compete’ moeten zijn.

Opbouw richting WK

Carl Hester kwam voor het laatst aan start met de 13-jarige Jazz ruin tijdens het CDI in Keysoe, maart. Hier won het duo, ondanks de extreme omstandigheden, zowel de Grand Prix als de Grand Prix Special. Carl en En Vogue wonnen vorig jaar teambrons op de Olympische Spelen in Tokio en zeven weken later teamzilver op het EK. Ze zouden tot de favorieten behoren voor een plaats in het Britse team voor de Wereldkampioenschappen dressuur deze zomer, die plaatsvinden in Herning, Denemarken, van 6-10 augustus.

Veel topruiters naar Hickstead

Gelukkig kan het publiek nog wel genieten van genoeg andere topcombinaties die aan start zullen verschijnen. Andere ruiters die deelnamen aan de Grand Prix in de Hickstead Premier League zijn onder meer Gareth Hughes, die vorig jaar naast Carl Hester reed op de Europese kampioenschappen. Hij is brengt KK Dominant (v. Diamond Hit) en KK Woodstock (v. Wolkentanz II) aan start. Fiona Bigwood zal in actie komen met Daytona Platinum (v. Dante Weltino OLD), evenals de winnaar van vorig jaar op deze show, Anna Ross, dit jaar met Delgado (v. Uphill) en Habouche (v. Ampere).

Charlotte Dujardin

Charlotte Dujardin zal in actie komen met Alive And Kicking (v. All At Once), een achtjarige merrie die Charlotte in 2018 kocht, op Prix St Georges (PSG)-niveau en Hilus MHB (v. Johnson) in de Prix St Georges en inter I. Hilus is een 10-jarige Johnson-zoon die eigendom is van Annabella Pidgley. Het wordt pas zijn tweede wedstrijd onder Charlotte, nadat hij in januari 80% scoorde in de PSG met haar in het zadel.

Superster Gio in U25

Charlotte’s Olympische en Europese individuele medaillewinnende partner Gio (v. Apache) zal ook in actie komen in Hickstead. Hij zal in de U25 Grand Prix en Inter II-klassen worden uitgebracht door Annabella Pidgley. De 17-jarige heeft al een superstart van haar carrière gemaakt met de 11-jarige Apache-ruin, inclusief inter II-overwinningen in Myerscough en Keysoe Premier Leagues dit voorjaar.

Bron: HorseandHound