Ook Annabella Pidgley kan winnen met Sultan des Paluds

Na een uiterst succesvolle periode, met onder ander zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden, goud op het NK in de Lichte Tour en hoge scores in de Zware Tour, kwam er eind vorig jaar een einde aan de carrière van Kirsten Brouwer en Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro). De vos vertrok naar Andreas Helgstrand en werd vervolgens verkocht aan Annabella Pidgley. Ook onder deze 16-jarige amazone kan Sultan winnen: bij hun internationale debuut scoorden ze hattrick.

Na een aantal nationale wedstrijden maakte de Britse junior Annabella Pidgley met Sultan des Paluds afgelopen weekend op CDI Wellington het internationale debuut. In de landenproef scoorden ze 74,091%, in de individuele proef was er 74,951% en in de kür danste de elfjarige Sultan naar 77,567%. In alle drie de proeven stond het duo ruimschoots bovenaan.

Bron: Horses.nl