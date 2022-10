Ook Charlotte Jorsts Zhaplin Langholt gekloond

Charlotte Jorst heeft niet alleen haar internationale Grand Prix-paard Nintendo, maar ook zijn opvolger Zhaplin Langholt (Zack x Stedinger) laten klonen. De Amerikaanse dressuuramazone bevestigde tegenover het Deense Ridehesten dat er dit jaar twee klonen van de zwarte DWB-ruin ter wereld kwamen: Stairway To Heaven en Led Zeppelin IV.

Eerder dit jaar kondigde Charlotte Jorst aan dat de drie Nintendo-klonen Nintendo Switch, Nintendo 64 en Super Nintendo waren geboren op een kliniek in Texas. “Sinds ik voor het eerst over de drie Nintendo-klonen op Facebook postte, zijn mensen erg geïnteresseerd. Klonen is geen volledig nieuwe techniek meer, maar het wordt nog niet veel gedaan. Ik vind het zelf ook heel spannend en denk dat ik in de toekomst best meer van mijn paarden zou laten klonen”, vertelt de amazone.

Geen afscheid hoeven nemen

“Het gaat me vooral om het feit dat ik ze zo goed ken, dus ik weet wat ik krijg. Bovendien wil ik nooit afscheid hoeven nemen van Nintendo en Zhaplin en op deze manier heb ik het geval dat ik ze bij me kan houden. “Andreas (Helgstrand, red.) is ook heel blij dat ik Zhaplin heb laten klonen. Ik heb hem natuurlijk laten castreren en er is niet voldoende sperma om aan de vraag te kunnen voldoen. Ik verwacht echter dat Stairway To Heaven en Led Zepplin IV in de toekomst ook gecastreerd zullen worden.”

Bron: Ridehesten