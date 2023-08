Ook geen EK voor Dinja van Liere

Het zit de Nederlandse dressuurploeg van bondscoach Alex van Silfhout niet mee richting het Europees kampioenschap volgende maand in Riesenbeck. Nadat Lynne Maas zich met Electra (v. Jazz) moest terugtrekken is nu ook Hartsuijker (v. Johnson) van Dinja van Liere niet fit.

“Het was zo’n mooie kroon op ons werk geweest om daar samen met hem te mogen shinen. Hij had het zo verdiend! Maar het mocht helaas niet zo zijn”, aldus Dinja van Liere. “Hartsuijker heeft zich denk ik verstapt tijdens de training. Hij was deze week voor het eerst kreupel in zijn hele carrière. De dierenarts is meteen geweest en het is gelukkig geen ernstige blessure maar hij gaat niet op tijd fit zijn voor het EK helaas.”

Vierde teamlid

Na het uitvallen van Lynne Maas en Electra schoof reservecombinatie Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro) op naar het team. Bondscoach Alex van Silfhout zal op korte termijn bekend zal maken welke combinatie de plaats van Dinja van Liere in zal nemen.

Naast Van Baalen met Habibi maken Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) deel uit van het team.

Bron: Horses.nl / KNHS