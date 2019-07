Ook Intermédiaire I valt ten prooi aan Dujardin en Vivaldi-dochter

Op het Hartpury Festival of Dressage leverde de eerste Intermédiaire I van Charlotte Dujardin en Mount St. John Valencia (Vivaldi x Ferragamo) met 76,84% ruimschoots de overwinning op. De meeste concurrentie kwam van de hand van Michael Eilberg en Sarotti (Sir Donnerhall I x Cagliostro xx). Eilberg reed de merrie van Dujardin eerder in de Lichte Tour.

Op woensdag reed de Britse de langgelijnde Valencia met 76,01% naar de zege in de Prix St. Georges. In de Inter I deed de amazone er nog een schepje bovenop en tikte net de 77% niet aan. In de galoptour zorgden de series nog voor wat spanning bij de fraai bewegende merrie. In de serie om de drie sloop een telfout. In de drafreprise bleef de merrie constant mooi bergopwaarts en met een fijne aanleuning gaan.

Video Dujardin en Mount St. John Valencia, hier in de Prix St. Georges.



Bron: Horses.nl