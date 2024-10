Ook Laura Strobel heeft klik met Sisters Act: ruim 70% voor CDI-debuut

Laura Strobel heeft sinds kort de beschikking over drievoudig WK Jonge Dressuurpaarden-finalist Sisters Act MT OLD (Sandro Hit x Royal Diamond), die door Dorothee Schneider tot en met de internationale Grand Prix werd uitgebracht. In Wiener Neustadt maakte de nieuwe combinatie vandaag hun CDI-debuut en dat was in de Grand Prix goed voor de winnende score van 70,261%.

Eind augustus bracht Laura Strobel de twaalfjarige Sisters Act van eigenaresse Sissy Max-Theurer aan de start op een nationaal concours in Pinneberg. Toen reed de combinatie in de Grand Prix naar 70,66%.

CDI-debuut

Vandaag bij internationale debuut was er met 70,261% een vergelijkbare score. De juryleden beloonden de proef met een hele reeks zevens en ook meerdere achten. Die verschenen onder andere voor het drafappuyement naar rechts, de uitgestrekte stap, de serie om de twee en de passage op de AC-lijn.

Schneider

Met Dorothee Schneider liep Sisters Act drie jaar op het WK Jonge Dressuurpaarden. Op vijfjarige leeftijd werd de merrie vierde, als zesjarige zesde en als zevenjarige vijfde. In 2022 maakte de combinatie een (winnend) debuut in de internationale Grand Prix en daarna volgden meerdere top drie-klasseringen. Vorig jaar werden ze in de Kür op CDI Mannheim tweede met 79,665%. Schneider bracht Sisters Act in juli vorig jaar voor het laatst uit. Op CDI Kronberg won ze de GP (72,826%), maar werd voor de Spécial teruggetrokken.

Uitslag

