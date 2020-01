Ook Werth, Rothenberger en Dujardin naar Jumping Amsterdam

Jumping Amsterdam ontvangt volgende week de wereldtop van de dressuur- en springruiters, die in de RAI strijden om belangrijke wereldbekerpunten op weg naar de finales in Las Vegas. Op zaterdagmiddag is de kür op muziek voor de dressuur het hoogtepunt. Zondagmiddag zit de RAI zeker vol met liefhebbers van de springsport voor de FEI Longines Wereldbeker. Maar Jumping Amsterdam is meer.

Jumping Amsterdam is de achtste van de elf Europese wedstrijden van de FEI Dressage World Cup. Horses.nl maakte eerder al bekend welke Nederlandse dressuurcombinaties een startplek hebben gekregen. Emmelie Scholtens won de zevende etappe in Mechelen en hoort met haar hengst Desperado N.O.P. tot de favorieten in Amsterdam. Ze krijgt concurrentie van Hans Peter Minderhoud, die in de tussenstand de beste Nederlander is. Minderhoud komt met zijn hengst Glock’s Dream Boy aan start. Edward Gal en Anne Meulendijks, samen met Scholtens en Minderhoud lid van het zilveren Nederlandse EK team, rijden met hun beste paarden in de RAI. De vijfde Nederlandse startplek is voor Adelinde Cornelissen.

Duitse dressuurtop

De ruiters van TeamNL krijgen concurrentie van onder andere de Duitse nummer 1 van de wereld en regerend wereldbekerkampioene Isabell Werth – meervoudig winnaar in de RAI. Ook haar landgenoten Helen Langehanenberg– momenteel nummer 3 -, Jessica von Bredow-Werndl – nummer 6 – en Sönke Rothenberger komen aan de start.

Twee keer Charlotte

De Britse multi-kampioene Charlotte Dujardin is zeker ook één van de favorieten voor de zege. Haar in het Brabantse Den Hout gevestigde landgenote Charlotte Fry is de rising-star van het moment en zal de nodige fans hebben in Amsterdam.

De dressuurruiters rijden de Grand Prix op vrijdag en de kür op muziek op zaterdagmiddag.

Springen

Maikel van der Vleuten is na zijn overwinning in de World Cup van La Coruna de beste Nederlander in de tussenstand van de West-Europese League met goede vooruitzichten op deelname aan de finale in Las Vegas. Ook Marc Houtzager staat er goed voor. Beide komen in gezelschap van Harrie Smolders, Willem Greve, Bart Bles, Jeroen Dubbeldam, Leopold van Asten en Doron Kuipers zondagmiddag aan start in de Longines FEI Jumping World Cup, het hoofdnummer van Jumping Amsterdam 2020.

Grote Prijs

Zaterdagavond in de Grote Prijs van Amsterdam komen ook Jur Vrieling, Eric van der Vleuten, Gerco Schröder en voormalig winnaar Frank Schuttert aan start. Een ijzersterke Nederlandse delegatie waarmee bondscoach Rob Ehrens werkt richting de Olympische Spelen van Tokio. Dankzij een ijzersterk internationaal deelnemersveld wordt snel duidelijk waar de ruiters van TeamNL staan. Steve Guerdat, leider in het wereldbekerklassement en nummer 2 van de wereldranglijst, komt naar Amsterdam, net als de Belgische topruiters met onder andere Pieter Devos, de huidige nummer 6 van de wereld. Vanuit Duitsland zien we de nummer 3 van de wereld Daniel Deusser en Marcus Ehning.

Compleet verhaal

Irene Verheul is verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte van het evenement. “We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om het niveau nog meer te verhogen. Met de komst van zo’n deelnemersveld kan ik niet anders dan onwijs trots zijn. Dit staat garant voor topsport! Met de sfeer die ons publiek meebrengt en het Amsterdamse tintje is het verhaal compleet, ‘Geef mij maar Amsterdam!’”

Topsport op vijfsterren niveau

Paul Riemens, CEO van RAI Amsterdam en tevens bestuursvoorzitter van Jumping Amsterdam: “In de vier jaar dat ik Jumping Amsterdam van dichtbij heb mogen meemaken heb ik het evenement zien groeien tot een vijfsterrenconcours. Wij kijken weer uit naar vier dagen topsport, show en Amsterdams entertainment. Deze editie verwachten we meer bezoekers te verwelkomen dan ooit. Één ding is zeker; de RAI is er klaar voor.”

Para-dressuur

Naast topsport is er bij Jumping Amsterdam ook ruimte voor de breedtesport en voor de para-dressuur. Met Tokio in het vizier is het voor de beste para-dressuurruiters van TeamNL een belangrijk jaar. In de RAI is de wedstrijd om de KNHS-Witte Van Moort Para-dressuur Trophy een belangrijk selectiemoment richting de Paralympische Spelen. Op vrijdagochtend zijn meervoudig kampioenen Nicole den Dulk, Rixt van der Horst en Frank Hosmar en KNHS-Talententeamlid Maud de Reu onder andere deelnemers.

KNHS Talent van het Jaar

Wie volgt springruiter Kevin Jochems op als KNHS Talent van het Jaar? Zaterdagmiddag is de bekendmaking al jaren een vast onderdeel van het programma van Jumping Amsterdam. Voorafgaand aan de uitreiking geven Anky van Grunsven en bondscoach Rob Ehrens uitleg over het KNHS Talentenplan en beantwoorden ze vragen van het publiek.

Jonge ruiters en Britt Dekker

Jonge ruiters krijgen volop aandacht in het programma. Op zondagochtend is de Novotel Jumpertjes kinderochtend voor veel jonge liefhebbers een eerste keer dat ze in de internationale ring mogen rijden en in contact komen met de wereldtoppers waarmee ze een relais-wedstrijd rijden. Britt Dekker is er ook met haar prachtige schimmel George.

Programma

Vrijdag 24 januari

11.00 uur FEI Dressage World Cup Grand Prix

Zaterdag 25 januari

12.15 uur FEI Dressage World Cup Kür op muziek

21.15 uur Grote Prijs van Amsterdam, springen 1,60 m. met barrage

Zondag 26 januari

15.15 uur Longines FEI Jumping World Cup, 1,60 m met barrage

Volledig programma

Bron: Persbericht Jumping Amsterdam