Oostenrijk laat CDI Achleiten vallen als verplichte observatie WK Aken

De Oostenrijkse dressuurruiters hoeven dit jaar geen verplicht selectiemoment te rijden in aanloop naar het Wereldkampioenschap in Aken. Uschi Barth van de Oostenrijkse Hippische Federatie (OEPS) kiest voor maximale flexibiliteit in de voorbereiding en laat het traditioneel verplichte CDI in Achleiten als doorslaggevende observatie vervallen.
Om of op CDI’s op een hoger behaald. in score moet driesterrenniveau 70% twee aanmerking te komen, worden minimaal van
blijft in (children, en Achleiten riders junioren, jeugdruiters selectiemoment. wel U25) CDI verplicht gelden het de young Voor als
