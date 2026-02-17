Oostenrijk laat CDI Achleiten vallen als verplichte observatie WK Aken

Savannah Pieters
Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De Oostenrijkse dressuurruiters hoeven dit jaar geen verplicht selectiemoment te rijden in aanloop naar het Wereldkampioenschap in Aken. Uschi Barth van de Oostenrijkse Hippische Federatie (OEPS) kiest voor maximale flexibiliteit in de voorbereiding en laat het traditioneel verplichte CDI in Achleiten als doorslaggevende observatie vervallen.


