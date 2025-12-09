Oostenrijkse jeugdsterren Sanibel en Bodyguard uit de sport

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Oostenrijkse jeugdsterren Sanibel en Bodyguard uit de sport featured image
Florentina Jöbstl met Bodyguard. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op Amadeus Horse Indoors in Salzburg namen afgelopen vrijdag twee toonaangevende paarden uit de Oostenrijkse jeugd­dressuursport officieel afscheid van de wedstrijdsport. De negentienjarige Sanibel (Samarant x Donnerhall) mag na acht deelnames aan Europese Kampioenschappen – waaronder vier top tien-klasseringen – genieten van een welverdiend sportief pensioen. Ook voor Bodyguard (Burlington x Pik L), jarenlang een vaste waarde voor het Oostenrijkse team onder broer en zus Paul en Florentina Jöbstl, kwam in Salzburg een einde aan zijn actieve carrière.

