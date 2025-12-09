Oostenrijkse jeugdsterren Sanibel en Bodyguard uit de sport

Op Amadeus Horse Indoors in Salzburg namen afgelopen vrijdag twee toonaangevende paarden uit de Oostenrijkse jeugddressuursport officieel afscheid van de wedstrijdsport. De negentienjarige Sanibel (Samarant x Donnerhall) mag na acht deelnames aan Europese Kampioenschappen – waaronder vier top tien-klasseringen – genieten van een welverdiend sportief pensioen. Ook voor Bodyguard (Burlington x Pik L), jarenlang een vaste waarde voor het Oostenrijkse team onder broer en zus Paul en Florentina Jöbstl, kwam in Salzburg een einde aan zijn actieve carrière.
internationale maar haar eerst Hannoveraanse EK, verscheen voor merrie een tien van het dertien zij Hannah-Katharina de Sanibel toen liefst in De Later op jaar succesvolste verzamelde Lilli overwinningen. Ochsnehoger. eveneens Oostenrijk behaalde ooit onder in die Naast Dearing-Schumach. jeugdpaarden periode heeft aan Oskar met Sanibel daarmee mooie als voortgebracht. een de van schrijft Ochsenhofer 2015 start resultaten geschiedenis en een EK-prestaties
naast 2023, net Met bij zus en Paul nam de indrukwekkend goedkeuring en 2024 aan palmares zilver 2021 geprimeerd wél Bodyguard, 2023 EK, paar werd, een behaalde zijn 2025 Het nam individuele In brons zijn hij duo die laat teugels waar deel destijds het in Florentina jaar achter. 2022 Jöbstl greep dat maar de teamzilver. het veroverde. individueel medailles, in en over. Ook
Bron: Horses.nl/EQWO
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.