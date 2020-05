Operatie Juan Matute Guimón 100% geslaagd

De 22-jarige Spaanse dressuurruiter Juan Matute Guimón is gisteren in een privékliniek voor de tweede keer deze week geopereerd. Guimón werd dinsdag geveld door een hersenbloeding en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gevlogen. Daar hebben artsen woensdag met een eerste operatie de bloeding weten te stoppen, maar bleef de toestand van de ruiter nog altijd kritiek. Volgens Paula Matute, Juan’s 24-jarige zus, is deze tweede operatie 100% geslaagd.

“Broer, vandaag heb je je persoonlijke record gebroken”, meldde Paula Matute op Instagram. “De operatie was een succes met een score van 100%. Nu houden ze je nog een week in rust zodat je kunt herstellen van de operatie, maar de week erna ben je weer bij ons. “

Gespecialiseerde kliniek

Guimón liet afgelopen dinsdag weten niet lekker te zijn na het rijden en raakte daarna bewusteloos. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en bleek daar ernstige bloedingen in de hersenen te hebben op zeer moeilijk bereikbare plekken. Nadat Guimón goed reageerde op de eerste operatie werd al snel duidelijk dat er nog een tweede operatie nodig was, omdat de ruiter een aangeboren afwijking in de hersenen heeft. Daarvoor werd hij vrijdag naar een privékliniek gebracht, die gespecialiseerd is in hersenneurochirurgie, waar hij zaterdag een zeven uur durende operatie onderging.

Tokio

Guimón is de op één na hoogste Spaanse ruiter op de wereldranglijst met Quantico (v. Fighting Fit) en de derde hoogste met Don Diego (v. Don Frederico). Hij reed met Quantico voor het Spaanse team op de Wereldruiterspelen 2018 in Tryon en daar kreeg zijn land een startplaats voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Dressagenews/Horses.nl