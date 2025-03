Opnieuw een zege voor Michael Ruijgrok en Mauricio

Michael Ruijgrok en de Glock’s Total US-zoon Mauricio maakten twee weken geleden hun internationaal Prix St. Georges-debuut in Jerez de la Frontera, die ze winnend afsloten met een score van 71,824%. Ook de Intermédiaire I Kür op muziek viel ten prooi aan het duo, die de winnende score van 70.475% liet optekenen. Vandaag was het op het CDI in Alter do Chão, gelegen in Ruijgrok zijn thuisland Portugal, weer raak: met 70,735% schreven ze de Prix St-Georges op naam.

Lees ook:
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/michael-ruijgrok-en-mauricio-winnen-internationaal-prix-st-georges-debuut-in-jerez-de-la-frontera/
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/michael-ruijgrok-en-mauricio-winnen-ook-inter-i-kur-in-jerez/

Bron: Horses.nl