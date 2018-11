Opnieuw unanieme zege voor Werth en Emilio

Het CDI in Stuttgart sloot zondagmorgen af met de Grand Prix Special die, net als de andere internationale rubrieken unaniem op naam kwam van Isabell Werth. De Duitse dressuurkoningin kreeg net geen 80% met Emilio, maar stond met 79,872% heel ruim drie procent los van de concurrentie.

Deze overwinning is de twaalfde zege van dit jaar voor de Ehrenpreis-zoon en zelfs de zestiende als je de laatste twee maanden van vorig jaar ook meetelt. Alleen in Aken en Gothenburg lukte het Werth niet om de bruine ruin naar de winst te rijden

Top drie

Net als in de Grand Prix maakten Dorothee Schneider en Jessica von Bredow-Werndl de top drie compleet. Het enige verschil is dat de twee van plaats verwisselden. Schneider kreeg met de tienjarige Falsterbo-zoon Faustus 76,426% en mocht zich als tweede opstellen en Von Bredow kwam met de KWPN-merrie Zaire-E (v. Son de Niro) uit op 75,809% en de derde plek.

Beste Nederlander

Madeleine Witte-Vrees was met Charmeur (v. Florencio I) goed voor het beste Nederlandse resultaat. In de Grand Prix eindigde de amazone op de tiende plek met de voshengst met 65,717%, maar in deze Special pakte ze de zevende plaats met 67,106%.

Bonzanjo

Eyal Zlatin eindigde met Diederik van Silfhouts voormalige topper Bonzanjo (v. Jazz) net voor Witte-Vrees en Charmeur. Het Israelische duo kreeg 68,894 % en werd zesde.

Uitslag

Bron: Horses.nl