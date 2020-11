Opnieuw WB-winst voor Charlotte Jorst met Kastel’s Nintendo

Na de overwinning in de Grand Prix op vrijdag heeft Charlotte Jorst met Kastel's Nintendo zaterdag ook de WB-kür in Thermal op haar naam geschreven. Daarmee pakt de amazone voor het tweede weekend op rij het maximale aantal wereldbekerpunten en scherpte met haar score van 76,530% ook haar PR van de week ervoor nog een stukje aan.

De top drie bestond in de WB-kür uit dezelfde combinaties als de dag ervoor in de Grand Prix, alleen in een andere volgorde.

Niet unaniem

Jorst werd door vier van de vijf juryleden bovenaan geplaatst met Nintendo, maar het jurylid bij E plaatste Carly Taylor-Smith en Rosalut NHF (v. Rosenthal) bovenaan. Het totaal van Taylor-Smith, die vorig weekend haar internationale debuut maakte met de tienjarige ruin, kwam uit op 75,360%.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Dawn White-O’Connor met Steffen Peters’ voormalige GP-paard Bailarino (v. Breitling W), die in de Grand Prix nog op de tweede plaats eindigde achter Jorst. Het duo kreeg 68,500% van de jury.

Uitslag

