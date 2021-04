Opnieuw winst met PR voor Lyle en Salvino

Op het Global Dressage Festival in Florida waren de Amerikaanse Adrienne Lyle en Salvino (v. Sandro Hit) opnieuw ruimschoots de sterkste in de Grand Prix Special van het CDI 4*. Lyle scoorde een persoonlijk record van 80,830% voor haar proef en werd door de jury unaniem op de eerste plaats gezet. In het kleine deelnemersveld van de kür op muziek ging de winst naar Yvonne Losos de Muñiz met KWPN-merrie Aquamarijn (v. United). Ook voor hen was er een PR: 80,745%.