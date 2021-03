Opnieuw winst met PR voor Nick Wagman met Don John

Nick Wagman is goed bezig met zijn Johnson TN-nazaat Don John op het AGDF in Wellington. Vrijdag won hij al de Grand Prix met een nieuw persoonlijk record en zaterdag voegde de ruiter daar ook nog de overwinning in de Special aan toe, opnieuw met een PR.

Het was een unanieme overwinning voor Wagman met een totaalscore van 77,319%.

Negens

Wagman reed een hele constante proef met Don John, waarin de negens voor de dubbeltellende pirouette naar rechts en het halthouden, de hoogste punten waren, maar hij ook heel veel achten kreeg voor onder andere de passage, de wissels om de pas en de galopversterkingen.

Top drie

Net als in de Grand Prix was de derde plaats was voor Diane Creech met Chrevi’s Christo (v. Lavallo). De Canadese amazone kreeg 71,277% voor haar proef en mocht zich voor de prijsuitreiking opstellen achter Susan Dutta met Figeac DC (v. Fackeltanz OLD). De Amerikaanse amazone, die in de Grand Prix vierde werd met de elfjarige ruin, kreeg 71,447% van de jury.

Five Star

Ook Five Star (v. Amazing Star) deed goede zaken in Wellington gisteren. Nadat de KWPN-hengst donderdag al de Prix St. Georges won en vrijdag de Intermédiaire I, won hij gisteren met Kevin Kohmann ook de Inter I-kür. Met het totaal van 78,420% won het duo niet alleen unaniem de rubriek, maar scherpte daarmee ook het eigen persoonlijk record met bijna twee procent aan.

Uitslag

Bron: Horses.nl