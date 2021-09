Opnieuw winst voor Brandy Bos in Grote Brogel

Nadat Brandy Bos gisteren met Floret W (v. Sandro Hit) al de landenproef won bij de young riders op het CDI in Grote Brogel, voegde ze daar vanmorgen ook de overwinning in de individuele proef aan toe. Bij de Children, die vanmorgen hun landenproef reden werd Manouk Zuiderent tweede en in de Prix St. Georges zorgde Margot Arkema voor het beste Nederlandse resultaat.

De score van Bos kwam in de individuele YR-proef met Florett uit op 70,353% en dat was ruim voldoende om de kleine rubriek te winnen. Deze score was ook net nog iets hoger dan de score gisteren in de landenwedstrijd.

Children

De Children waren vanmorgen de eersten die in de ring verschenen. Zuiderent reed met Dollarboy S-G (v. Don’t Worry) naar een totaal van 71,550% waarmee ze achter Charlotte Macken eindigde. De Belgische amazone kwam met Bentley (v. Biasini) uit een score van 72,850%.

Prix St. Georges

Jorinde Verwimp was in de Prix st. Georges de enige met een score van boven de zeventig procent, de andere combinaties in de top drie bleven daar net onder. De Belgische amazone kreeg 71,059% in totaal voor haar proef met Golddream van de Kempenhoeve (v. Jazz) en werd door vier van de vijf juryleden bovenaan geplaatst. Lina Uzunhasan volgde met Furst Fabelhaft UZN (v. All at Once) op de tweede plaats met 69,706% en werd daarbij op de voet gevolgd door Arkema met Happy4Feet (v. Zambuka). Het Nederlandse duo werd door één van de juryleden bovenaan gezet, maar eindigde met 69,647% op de derde plek.

Uitslagen

Bron: Horses.nl