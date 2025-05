Opnieuw winst voor Sysojeva en Maxima Bella in Olomouc

Na de Grand Prix van gisteren won Sandra Sysojeva vanmiddag met de negenjarige Oldenburgse Maxima Bella (v. Millennium) ook de kür op muziek in Olomouc, Tsjechië. De Olympische amazone had op het 3 sterren Wereldbeker-evenement van haar concurrentie weinig te vrezen. Sysojeva en de spectaculair dravende en passagerende Millennium-dochter Maxima Bella werden door alle vijf juryleden ruimschoots op de eerste plaats gezet. De winnende score was 78,955%.

Namens België was Alexa Fairchild met de twaalfjarige Fairplay naar Tsjechië afgereisd. Dat was niet voor niks, want het paar eindigde op de tweede plaats. Fairchild en haar Feedback-Fidertanz-zoon verbeterden wel hun persoonlijk record: 75,690%.

In België gefokt

Op ruim twee procent afstand volgde de Litouwse amazone Justina Vanagaite-Samuile, die met de in België gefokte Nabab (Sir Donovan x Krack C) 73,385% verzamelde.

Duitse amazones

Duitse amazones volgden op de plaatsen vier en vijf. Leonie Krull scoorde met de eerder door Simone Pearce gereden All We Need (v. All At Once) 73,350%, haar landgenote Antonia von Dungern kwam met de 14-jarige merrie DSP Queen Rubin (v. Quadroneur) tot 70,65%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl