In Exloo zijn de landenproeven voor de jeugdcombinaties bezig. Evi van Rooij scoorde met Don Tango B (V. Contango) 70,808% de eerste plaats bij de junioren, ondanks behoorlijke juryverschillen. Die waren ook te zien bij Lara van Nek met Jatilinda (v. All at Once), die naar 69,899 % en plaats twee reden.