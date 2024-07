Organisatie CDI Deauville verstrekte herhaaldelijk misleidende informatie over veterinaire situatie

Er ging last minute een streep door CDI Deauville, dat zou plaatsvinden van 11 tot en met 14 juli. De FEI heeft in een persbericht laten weten dat de organisatie van het evenement er niet in slaagde om de veterinaire verplichtingen op orde te hebben. In de weken voorafgaand aan het evenement verstrekte de organisatie herhaaldelijk misleidende informatie aan de FEI over de aanstelling van dierenartsen.