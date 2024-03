Ots en Bohemian voorbij Adrienne Lyle met Helix en Lars van de Hoenderheide

Endel Ots heeft zijn internationale debuut met Bohemian (Bordeaux x Samarant) succesvol afgesloten. Ots reed het voormalig toppaard van Cathrine Laudrup-Dufour in de driesterren Grand Prix op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington naar 72,761%. Adrienne Lyle debuteerde met zowel Helix (Apache x Jazz) als met Lars van de Hoenderheide (Negro x Layout) en mocht de tweede en derde prijs in ontvangst komen nemen.

Endel Ots reed begin deze maand een nationale Grand Prix (72,555%) en een Grand Prix Spécial (74,256%) met Bohemian. Bij het internationale debuut viel de score in de Grand Prix dus net iets hoger uit. De vijf juryleden lagen redelijk met elkaar op lijn (71,957% – 73,261%) en vier van de vijf zagen in Ots de winnaar. Het andere jurylid plaatse Adrienne Lyle met Helix aan kop.

Lyle met Helix

Heidi Humphries haalde eerder dit jaar naast Bohemian ook Helix en Lars van de Hoenderheide (én Fleau de Baian) naar de Verenigde Staten. Lyle heeft de beschikking gekregen over de voorheen door Marina Mattsson gereden Helix en de door Charlotte Fry uitgebrachte Lars van de Hoenderheide. Bij het nationale debuut met Helix kwam er 75,326% op het protocol te staan, bij het internationale debuut vandaag werd het 71,065%.

Nederlandse paarden

Met Lars van de Hoenderheide reed Lyle vandaag haar allereerste Grand Prix en dat werd beloond met 70,652%. Met Fry in het zadel liep de apart getekende vos in de Grand Prix al eens scores van 75%, dus met wat meer tijd zal er ook met Lyle nog meer rek in de scores zitten. Op vier ook een paard uit Nederland: Heartbeat W.P. (Charmeur x Ferro) onder Kasey Perry-Glass. De ruin werd hier uitgebracht door voormalig eigenaresse Fleur van de Meer en door Thamar Zweistra. De score kwam vandaag uit op exact 70%.

Hansel en Eaton H

Op de vijfde plaats eindigde Ashley Holzer met de KWPN’er Hansel (Blue Hors Don Olymbrio x Metall), die 69,891% scoorde. Ook op zes een oude bekende: de door Esmee van Gijtenbeek tot en met Grand Prix-niveau opgeleide en uitgebrachte Eaton H (Wynton x San Remo). Hij werd voorheen op het hoogste niveau uitgebracht door Masanao Takahashi en diens trainer Christoph Koschel, maar staat inmiddels alweer twee jaar bij Callie O’Connell op stal. De combinatie begon in de Grand Prix U25, maar komt sinds afgelopen zomer bij de senioren uit.

Uitslag.

Bron: Horses.nl