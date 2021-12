Otto-Lörke-Preis 2021 voor Vitalis-zoon Valesco

De Otto-Lörke-Preis is dit jaar uitgereikt aan Valesco (Vitalis x Douceur), zijn amazone Fabienne Müller-Lütkemeier en eigenaresse Gina Capellmann-Lütkemeier. De prijs, uitgereikt voor het Duits Olympisch Comité Paardensport (DOKR) en de Liselott Schindling Foundation, wordt jaarlijks uitgereikt aan een paard van maximaal tien jaar oud, dat in dat jaar opviel door zijn prestaties op het internationale podium.

Internationale winnaars als Satchmo (Isabell Werth), Farbenfroh (Nadine Capellmann), Rusty (Ulla Salzgeber), Rembrandt (Nicole Uphoff), TSF Dalera BB (Jessica von Bredow-Werndl), Bella Rose (Isabell Werth) en Cosmo (Sönke Rothenberger) gingen Valesco al voor. De tienjarige Westfaler won in 2019 zijn internationale Lichte Tour-debuut en maakte dit jaar zijn debuut op Grand Prix-niveau. Hij liep naar de derde plaats in de kwalificatie voor de Louisdor Preis en won op CHIO Aken de CDI4* Grand Prix en Spécial. In de finale van de Louisdor Preis werd hij recent derde.

Bron: Pferd Aktuell