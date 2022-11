Otto-Lörke-Preis voor Destacado FRH en Superb

Op de German Masters in Stuttgart is de Otto-Lörke-Preis ten deel gevallen aan Destacado FRH (Desperados x Londonderry) en Superb (Surprice x Donautanz). De prijs, uitgereikt door het Duits Olympisch Comité Paardensport (DOKR) en de Liselott Schindling Foundation, wordt jaarlijks uitgereikt aan een paard van maximaal tien jaar oud, dat in dat jaar is opvallen dankzij de prestaties in de internationale sport.

Destacado FRH, de lieveling van zijn ruiter Matthias Alexander Rath, maakte vorig jaar zijn internationale Grand Prix-debuut en ging al een aantal keer over de 75%. Afgelopen weekend won de combinatie in Stuttgart de Grand Prix (74,174%) en de Spécial (75,234%). De eveneens Hannoveraans-gefokte Superb liep met haar amazone Isabell Werth vier internationale Grand Prix-wedstrijden dit jaar. In Hagen en Mannheim passeerde de pas tienjarige merrie de 75%-grens.

De Otto-Lörke-Preis werd in het verleden vergeven aan bekende internationale dressuurpaarden als Rembrandt (Nicole Uphoff), Farbenfroh (Nadine Capellmann), Satchmo (Isabell Werth) en TSF Dalera BB (Jessica von Bredow-Werndl).

Bron: Horses.nl/FB Hannoveraner Verband