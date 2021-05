Oude blessure speelt weer op bij Santurion de Massa

Net als drie jaar geleden in Aken, werd Santurion de Massa (v. Münchhausen) van Daniel Pinto afgelopen weekend in München in de Grand Prix onregelmatig. De Portugese ruiter moest zijn deelname aan het CDI4* vroegtijdig beëindigen. Nu blijkt dat een oude blessure weer opspeelt.

”Deze wedstrijd was een belangrijk checkpoint in het herstel van Santurion”, aldus Pinto, die met de zoon van Münchhausen uit de Grand Prix-geklasseerde Lusitano-merrie Viena na twee jaar durend blessureleed op de weg terug was.

Vice-kampioen van Portugal

”Alles wees op een volledig herstel: wij werden vorig jaar nog vice-kampioen van Portugal. Maar Santurion vertoonde nu dezelfde symptomen die ons ook al het laatste wereldkampioenschap deden opgeven.”

Deelname aan Ek’s in Aken en Göteborg

Santurion de Massa en Pinto vertegenwoordigden Portugal op de Europese kampioenschappen in Aken en Göteborg. Ze wonnen de CDI’s van Mallorca, Lissabon, Nice, Medina Sidonia, Rosendaal, Toledo, Cascais en Ponte de Lima.

