Outdoor Brabant vraagt faillissement aan

Het bestuur van Outdoor Brabant heeft het faillissement aangevraagd. Dat maakte Breda Vandaag maandagmiddag bekend. Het is volgens het bestuur niet mogelijk om in de huidige vorm een evenement te organiseren dat kostendekkend is.

Voorzitter Cees Meeuwis: “We zijn het afgelopen jaar bezig geweest te zoeken naar een permanente locatie, die ook voor andere evenementen gebruikt zou kunnen worden. Op die manier zouden we de kosten flink hebben kunnen terugbrengen.”

Geen sluitende begroting

De laatste keer dat Outdoor Brabant werd georganiseerd was in 2017. De editie 2018 kon niet doorgaan omdat de begroting niet rond kwam. De tekorten ontstonden onder andere omdat elk jaar tenten, stallen en andere voorzieningen gehuurd moesten worden voor het vierdaagse evenement. De organisatiekosten liepen daardoor op tot een miljoen.

Vergunning

Het bestuur onderzocht afgelopen periode verschillende scenario’s om toch te kunnen blijven doorgaan. “Onder meer door te kijken of er een tweede evenement in de week erna op het terrein zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld voor aangepaste sporters. Dat bleek echter niet te passen in de vergunning.”

Ook waren er verschillende permanente locaties in beeld, waaronder de Klokkenberg, de Roosberg en de Bavelse Berg. Geen van deze locaties bleek geschikt qua terrein, vergunning of prijs. Nadat onderhandelingen bij de Roosberg op niks uitliepen, concludeerden de bestuurders dat er geen toekomst meer was voor het evenement.

